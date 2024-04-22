Süleyman Çakır öldü haberi sosyal medyayı yıktı! X'te konu çok ayrı çıktı

22 Nisan 2024 16:25 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:25

Vatandaşlar bugün Twitter üzerinden gündemi takip ettiklerinde Süleyman Çakır ismini gördü. Gaziantep Ülkü Ocakları'nın yaptığı paylaşımın ardından Süleyman Çakır öldü haberi sosyal medyayı şaşırttı. İşte olayın detayları...

SÜLEYMAN ÇAKIR HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep Ülkü Ocakları, X üzerinden (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda Ülkü Ocakları Araban İlçe Başkanı Kenan Çakır’ın ağabeyi Süleyman Çakır'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu paylaşımın ardından Süleyman Çakır ismi TT oldu. Süleyman Çakır'ın cenazesine dair bilgilerin yer aldığı paylaşım sonrası konuyla ilgili birçok tweet atıldı.

İSİM BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır'ın dizideki ölümünün ardından 20. yıl geçti. Ancak efsane karakter popülerliğini hiçbir zaman yitirmedi. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004'te diziden ayrılmıştı.

Senaryo gereği dizide yaşanan bu ölümün dizinin sevenleri tarafından üzüntüyle karşılamış, karakterin ölümü sonrası o dönem ülkenin dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılınmış ve mevlitler okutulmuştu.

Hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Araban İlçe Başkanı Kenan Çakır’ın ağabeyi Süleyman Çakır'ın isminin dizideki karakterin ismiyle olan benzerlik sonrası gündem olduğu görüldü.