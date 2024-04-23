Müge Anlı'nın yeni bölümü 23 Nisan resmi tatilinde de ekranlara gelmekte | Son bölümden başlıklar

23 Nisan 2024 08:56 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 09:00

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 23 Nisan 2024 tarihinde de ekranlara gelmekte.

Program, resmi tatillerde yayınlanırken çeşitli kutlamalar da canlı yayında yapılır. Halkın sevdiği isim, özel bayramları ve günleri yayında kutlayarak sevgilerini iletmekte.

Müge Anlı'nın son bölümünden başlıklar:

Programda yeni açılan bir konuya göre 19 yaşında Mustafa, 29 yaşındaki üvey annesi ile ortadan kayboldu. Programda katılan baba Umut Yetiğin, yanlarında götürdükleri 8 yaşındaki kızına ulaşmak istiyor. 29 yaşındaki kadın, söz konusu olayın doğru olduğunu canlı yayında aktardı.

Mustafa Teke, Tamer'in damadı için 'benim onu gömdüğüm yerden kimse bulamaz" dediğini iddia etmişti. Tamer Bey devlet bulamaz lafının çok iddialı olduğunu, böyle şeyler söylemediğini belirtince Mustafa Bey Tamer'in laf kalabalığı yaptığını, Tamer'in o gün "benim onu gömdüğüm yerden kimse çıkaramaz" dediğini vurguladı.

24 yaşındaki Nazlı Güllü bulundu. 34 yaşındaki Sevgi ise annesi ulaştı.

17 yaşındaki Esma Yığman ve 18 yaşındaki Belemir Uysal aranmakta.