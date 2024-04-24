Milyonlar harcayan YouTuber Mr. Beast'in serveti merak edilirken 300 kameradan oluşan prodüksiyon ekibini paylaştı

24 Nisan 2024 11:46 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:43

Dünyanın en çok aboneye sahip olan YouTuber'ı Mr. Beast, geçen haftalarda Amazon'un sahip olduğu Prime Video ile büyük bir anlaşma imzalaması ile gündeme gelmişti.

Ünlü YouTuber Prime Video'da 5 milyon dolar ödüllü bir yarışma programı sunacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Mr. Beast kendi YouTube kanalında 40 dakikalık bir yarışma programı yayınlandı.

Programda 1-100 yaş aralığında her yaştan insan 250 bin dolarlık ödülü kazanmak için yarıştı.

Yarışma kapsamında yarışmacılara kendi için ayrılan odalara girmeleri ve oradan çıkmamaları istendi. En son çıkan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu.

Hayranlar tarafından video temposunun düşük olması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Eleştirilere aldırış etmeyen Mr. Beast videonun çekildiği sıradaki prodüksiyon ekibinin çalışmasını "İşte 100 yarışmacımız ve 300 kameramız olduğunda sahne arkası böyle görünüyor haha" açıklaması ile X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşımın ardından video kısa sürede gündem olarak 2.9 milyon görüntülenmeye ulaştı.

ABD'li YouTuber Mr. Beast'in gerçak adı ise Jimmy Donaldson'dur. 7 Mayıs 1998 tarihinde doğan YouTuber'ın Forbes 2023 verilerine göre 54 milyon dolar serveti bulunuyor.