M5 Üsküdar metrosu 25 Nisan'da yeniden kullanıma açılacak | Ücretsiz ulaşım görevli otobüslerle sağlanmakta
22 Nisan sabah saatlerinden itibaren Altunizade'ye kadar çalışan M5 metrosunun ne zaman yeniden normale döneceği, tam çalışacağı araştırılmakta. Kullanılamayan metro durakları ve M5 metro durakları haberimizde.
M5 metrosunda meydana gelen teknik arıza sonrası, bakım çalışmalarının devam ettiği aktarılırken metroda yaşanan asıl durum da ortaya çıktı.
Metro İstanbul'a ait X hesabından konuyla ilgili açıklama geldi:
"M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir.
Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır.
Bu tarihe kadar Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılmaktadır.
Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanmaktadır."
Bu açıklamaya göre M5 metrosunun tam seferlerinin 25 Nisan itibarıyla normale dönmesi beklenmekte.
ÇALIŞMA BİTENE KADAR KULLANILAMAYAN M5 METRO DURAKLARI
Üsküdar
Fıstıkağacı
Bağlarbaşı
Altunizade'den kalkan va Altunizade'ye gelen seferlerde sorun yoktur.
M5 METRO DURAKLARI