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23 Nisan 2024 00:30 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 00:39

M5 Üsküdar - Altunizade hattında 23 Nisan günü mekik seferler düzenlenecek

Zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle M5 Üsküdar - Altunizade hattında 23 Nisan günü mekik seferleri gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizde...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
M5 Üsküdar - Altunizade hattında 23 Nisan günü mekik seferler düzenlenecek

İstanbul'un önemli ulaşım hatlarından biri olan M5 Üsküdar - Altunizade hattında yapılacak olan zorunlu bakım çalışmaları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da hizmet aksamalarına neden olacak. Ancak, bu süreçte oluşabilecek ulaşım sıkıntılarını en aza indirmek adına özel önlemler alındı. İşte detaylar...

İstanbul'da ulaşımı sağlayan M5 Üsküdar - Altunizade hattında 23 Nisan günü zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle düzenlenecek mekik seferleri, istasyonlar arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak.

Bu mekik seferleri, yaklaşık 15 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek ve yoğunluğun önüne geçilmesine yardımcı olacak.

M5 Üsküdar - Altunizade hattında 23 Nisan günü mekik seferler düzenlenecek - 1. Resim

M5 Üsküdar - Altunizade hattında oluşabilecek yoğunluğu engellemek için, Üsküdar istasyonunun 1 numaralı girişinin karşısında sahil tarafında bulunan İETT durağından Altunizade yönüne ve Altunizade istasyonunda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne ücretsiz İETT ring seferleri düzenlenecek.

Kaynak: TGRT Haber
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