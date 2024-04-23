23 Nisan 2024 13:25 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:33

Gold Film'in imzasıyla yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde son gelişen olayların ardından yeni bir karakter olarak savcıyı görmekteyiz.

Sadi Hüdayi'yi polis karakolunda, doktor Levent'in ise bir karışıklık içerisinde kaldığını gördüğümüz yeni bölüm fragmanında dikkat çeken kısım ise savcı oluyor.

Savcı Evren'i oynayan Didem İnselel, 13 Temmuz 1976 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyuncu ve sunucu olan İnselel, Kanal D'de yayımlanan Kavak Yelleri (2007) dizisinde "Gönül Kara" adlı karakterde, Güneşi Beklerken, O Hayat Benim, TRT 1'de Beni Böyle Sev, ATV'de Camdan Pabuçlar, Show TV'de 29-30 ve Sahte Prenses dizilerinde rol aldı.

Bir dönem Fatih Portakal ile birlikte Ne Yapmalı? adlı programı sundu.

Bunların dışında kısa filmlerde, reklam filmlerinde ve pek çok tiyatroda görev aldı.

Kızıl Goncalar 15. son bölümünde, Cüneyd'in annesinin mezarını kazmasıyla başlamasının ardından olaylar hareketlenmekte. Annesinin intihar ettiğini öğrenen Cüneyd, büyük bir bunalıma girer.

Levent, Mira'nın gerçek annesinin Meryem olduğunu öğrenir. Mira'yı tamamen kaybetme korkusu ve vicdanıyla arasında kalır.

Meryem, Zeynep'in Cüneyd'e karşı yumuşaklığını görerek bir şeylerden şüphelenir.

Müyesser, Hasna ve Affan’ın desteğiyle Sadi Hüdayi posta oturmak için her şeyi düşünür ve bir plan yapar.

Cüneyd, ortalığın karışıklığında dedesi Mürşid Efendi için endişelenirken, en büyük destekçisi Zeynep olur.

Meryem ve Levent ise Cüneyd'in annesinin gerçekten neden vefat ettiğini araştırmaya devam eder.