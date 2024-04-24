Kız Kulesi 24 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında kontrol çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olacak | X hesabından duyuruldu

24 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:31

23 Nisan 2024 tarihinde son ziyaretlerini alan Kız Kulesi, 24 ile 30 Nisan tarihleri arasında bir hafta kadar kapalı kalacak.

İstanbul'un sembollerinden olan yapı, uzun süre restorasyonda kalmıştı. Orijinal haline yakın bir şekilde yeniden yapılan yapıda kontrol çalışmaları yapılacak.

Resmi X hesabından yapılan açıklamanın ardından Kız Kulesi ne zaman açılacak sorusunun da cevabı araştırıldı.

Yapının uzun süre korunabilmesi ve ziyaretçilerine güvenli ortam sunması amacıyla ada üzerinde çalışmalar yapılacak.

20 ay süren restorasyonun ardından 11 Mayıs 2023 tarihinde yeniden ziyarete açılan Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı.

Müzekart ile giriş sağlanan yapıya motorlarla geçiş yapılmakta

Restorasyon kapsamında 2 Mahmut Dönemi'ndeki esas görüntüye göre tasarım yapılarak yapının statiğine uygun görülmeyen betonarme parça ve eklentiler söküldü ve aslına uygun, özgün malzemeler ile kulenin tüm bölümleri restore edildi.