Karel Savunma İcra Kurulu üyesi ve Karel Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sinan Tunaoğlu'nun hayatı ve biyografisi

23 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 09:54

1986 yılında yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Karel Savunma, 1990 yılında ihracat faaliyetlerine başlamakta.

Günümüzde icra kurulu üyeleri arasında şu isimler yer almakta:

Serdar Nuri TUNAOĞLU Ali Sinan TUNAOĞLU Şakir Yaman TUNAOĞLU Yavuz BAYİZ Çağlar GÖĞÜŞ Eren SARIÇOĞLU Ahmet Uğur ŞEKER

ALİ SİNAN TUNAOĞLU'NUN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1955 yılında dünyaya gelen Tunaoğlu, 1973 yılında Ankara Fen Lisesi’nden, 1978 yılında ODTÜ Elektrik Mühendislik Bölümü’nden mezun oldu.

1979 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı.

1978-1982 ve 1982-1986 yılları arasında ODTÜ Elektrik Müh. Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1981-1986 yılları arasında kurduğu Mikrotek isimli şirket ile bir takım endüstriyel elektronik cihazların ve son iki yıllık dönemde küçük kapasiteli elektronik telefon santrallarının üretimini yaptı.

1986 yılından bugüne Karel’de kurucu ortak olarak çalışmakta.