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22 Nisan 2024 14:03 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:06

İstanbul Avcılar'da 1.5 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla bugün olan son sarsıntıların nerede ve saat kaçta olduğuna erişiyoruz. 22 Nisan günü Avcılar'da meydana gelen küçük depremin ardından fay hattı var mı sorusu gündemde yer aldı.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
İstanbul Avcılar&#039;da 1.5 büyüklüğünde deprem oldu

Bugün 13.17'de meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu sorusunu araştırırken fay hatlarını da araştırdı. Detaylar..

22 Nisan günü 13.17'de Avcılar'da 1.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre detayları şöyle:

İstanbul Avcılar'da 1.5 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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