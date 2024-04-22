İsmailağa Cemaati lideri Hasan Efendi'nin cenazesi ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak

22 Nisan 2024 21:16 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 21:19

Hasan Efendi’nin cenaze namazı hangi camide kılınacak? İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi. Peki, Hasan Efendi’nin cenaze namazı hangi vakit ve nerede kılınacak? İşte İsmailağ Cemaati tarafından Hasan Efendi'nin cenaze namazına ilişkin açıklama…

HASAN EFENDİ’NİN CENAZE NAMAZI HANGİ CAMİDE KILINACAK?

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Efendi'nin cenaze namazı yarın (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Sakızağacı Şehidliği'ne uğurlanacak.

İsmailağa Cemaati tarafından Hasan Efendi'nin cenazesine ilişkin yapılan açıklama şu şekildedir:

“Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Cenazesi, yarın (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Sakızağacı Şehidliği'nde uğurlanacaktır.”

HASAN EFENDİ KİMDİR?

1930'da Trabzon Çaykara'da doğan Kılıç, öğrenciliğini doğduğu köyde sürdürdü. Hasan Kılıç, 23 Haziran 2022'de Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri oldu.

Kılıç, manevi derslerini "Nuri Efendi" isimli bir din hocasından aldı.

Ustaosmanoğlu, vasiyetinde "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.