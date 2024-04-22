Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani hayatı ve biyografisi

22 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak ziyaretinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı yaptı.

Basın toplantısının ardından vatandaşlar Irak Başbakanı Sudani'nin hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Muhammed Şiya es-Sudani 1970 yılında Irak'ın Bağdat şehrinde doğdu.

Bağdat Üniversitesi'nden tarım bilimleri alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra proje yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

2004 yılında Irak'ın Amere şehrinin belediye başkanı olarak seçilen Sudani, 2005 yılında ise Meysan İl Meclisi üyeliğine seçildi.

2009 yılında ise tekrardan seçilerek konsey tarafından vali olarak atandı.

2010-2014 yılları arasında İnsan Hakları Bakanı olarak görev yaptı.

27 Ekim 2022 yılında ise Irak Başbakanı oldu.