İnci Taneleri Nehir karakteri Sera Kutlubey tarafından oynanacak

24 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:52

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisine Azem karakterinin kızı Nehir dahil oluyor.

Dizinin izleyicileri tarafından Nehir karakterinin kimin tarafından oynandığı ve oyuncunun hayatı merak ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddialarına göre karakter Sera Kutlubey tarafından oynanacak.

Sera Kutlubey 24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu ilk olarak 2016 yılında yayınlanan Kehribar dizisinde "Genç Leyla" karakterini oynadı.

Başarılı oyuncu Zalim İstanbul dizisinde oynadığı Cemre Yılmaz karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyuncunun rol aldığı yapımlar ise şöyle:

2016 Kehribar

2016 Babam ve Ailesi

2017 İsimsizler

2019-2020 Zalim İstanbul

2021 Hercai

2022-2023 İyilik

2023 Adım Farah

2024 İnci Taneleri