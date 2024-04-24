İnci Taneleri Nehir karakteri Sera Kutlubey tarafından oynanacak
Kanal D ekranlarının popüler dizisi İnci Taneleri'nde Azem'in kızı Nehir nerede, kim oynayacak sorularının cevapları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca karakteri oynayacak olan Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını da izleyiciler araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisine Azem karakterinin kızı Nehir dahil oluyor.
Dizinin izleyicileri tarafından Nehir karakterinin kimin tarafından oynandığı ve oyuncunun hayatı merak ediliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddialarına göre karakter Sera Kutlubey tarafından oynanacak.
Sera Kutlubey 24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.
Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu ilk olarak 2016 yılında yayınlanan Kehribar dizisinde "Genç Leyla" karakterini oynadı.
Başarılı oyuncu Zalim İstanbul dizisinde oynadığı Cemre Yılmaz karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyuncunun rol aldığı yapımlar ise şöyle:
2016 Kehribar
2016 Babam ve Ailesi
2017 İsimsizler
2019-2020 Zalim İstanbul
2021 Hercai
2022-2023 İyilik
2023 Adım Farah
2024 İnci Taneleri