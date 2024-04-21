Değeri 90 bin TL! Hakkari'de dünyanın en güçlü böceği keşfedildi

21 Nisan 2024 21:33 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 00:41

Şırnak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika! Terör örgütü dağılmaya devam ediyor: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu!

Son dakika! Terör örgütü dağılmaya devam ediyor: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu!

Dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görüldü. İlk etapta böceğin türünü tam olarak anlayamayan Turan Erci, internet üzerinden araştırma yaptıktan sonra böceğin gergedan böceği olduğunu öğrendi.

AĞAÇ KÜTÜĞÜNDE BULUNDU

Araştırdığında böceğin dünyanın en güçlü böceği olduğunu öğrenen Ercu, böceği daha sonra doğaya bıraktı. Turan Erci, “Dün sabah ağaç kestiğimiz esnada ağaç kütüğünün içinde bulduk. Ne böceği olduğunu ilk etapta kestiremedik. Daha sonra böceği internet üzerinden araştırınca bunun Asya kıtasında ormanlık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşayan gergedan böceği olduğunu öğrendik” dedi.

Araştırmaları sonucu böceğin değerinin 90 bin dolar olduğunu öğrendiğini belirten Erci, “İnternet verilerine göre 90 bin dolar gibi ciddi bir değeri varmış. Tabii onu tam olarak bilmiyoruz. Kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir böcek türü. Biz böceği tekrar doğal yaşam alanına bıraktık” şeklinde konuştu

EN GÜÇLÜ BÖCEK

Gergedan böceği, Asya kıtasında ormanlık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşayan ve dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen bir tür.