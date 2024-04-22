Google'da iklim değişikliği ilerleme durumu Doodle oldu

22 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:13

İklim değişikliğinin altını çizmek amacıyla yapılan Google Doodle'ın ardından bugün ne günü sorusu araştırıldı. İklim değişikliğinin neden olduğu da araştırılırken detayları derledik...

22 Nisan Dünya Günü sebebiyle doğal güzelliklerin yer aldığı fotoğraflar kullanıldı. Dünya kaynaklarının korunması, gezegende yer alan tüm kaynaklara sahip çıkılmasının vurgulandığı Doodle gündem oldu.

Tasarıma bakıldığında G harfinde Turks ve Caicos Adaları yer alırken, O harfinde Scorpion Reef Ulusal Parkı, Meksika yer aldı.

Diğer O harfinde Vatnajökull Milli Parkı, İzlanda olurken, G harfinde Jaú Ulusal Parkı, Brezilya yer aldı.

L harfinde Büyük Yeşil Duvar, Nijerya ve E harfinde Pilbara Adaları Doğa Rezervleri, Avustralya vardır.

22 Nisan Dünya Günü, çevre kirliliği ile iklim değişikliğinin altını çizmek amacıyla kutlanan bir gündür. 1969 senesinde John McConnell tarafından San Francisco’da Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerildi.

İlk olarak 1970 yılında kutlanmıştır ve 20 milyon civarı kişinin katılım ile gerçekleşmiştir.

İklim değişiminin sebepleri arasında yer alan faktörler şöyle:

Fosil Yakıt Kullanımı, Orman kesmek, Sanayi, Tarım ve ulaşım.