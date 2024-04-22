22 Nisan 2024 16:15 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:15
Gelinim Mutfakta'da günün kazananı 15 puan ile Burçin oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün bir gelin en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi oldu. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı program ile ilgili kim kazandı, birinci kim soruları araştırıldı. İşte günün puan durumu...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Heyecanla takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı merak ediliyor. En yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin hakkında...
Bugün yayınlanan programda kazanan isim Burçin oldu. Yeşim ile Burçin'in 15 puan almasının ardından kura çekildi ve kura sonucunda kazanan belirlendi.
22 Nisan puan durumunda Yeşim 15 puan alırken Burçin 15 puan aldı.
Seda 13, Damla ise 9 puan ile günü tamamladı.
Geçtiğimiz hafta yarışmada Aleyna'nın sağlık sorunları nedeniyle yer almamasından dolayı herhangi bir eleme olmadı.
Kaynak: TGRT Haber