Fenerbahçe Sivasspor VAR hakemi Benjamin Brand oldu

22 Nisan 2024 13:43 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 13:47

Sivasspor-Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Sivasspor-Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Sivasspor, Beşiktaş ve Konyaspor dahil olmak üzere kalan 6 maçı bulunuyor

Fenerbahçe'nin Sivasspor, Beşiktaş ve Konyaspor dahil olmak üzere kalan 6 maçı bulunuyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor bu akşam saat 20.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Cihan Aydın tarafından yönetilecek olan mücadelenin VAR hakeminin kim olduğu taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR hakemi Almanyalı Benjamin Brand olacak.

Benjamin Brand 10 Temmuz 1989 yılında Almanya'da dünyaya geldi.

Başarılı hakem bu sezon Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Lig ve DFB Pokal olmak üzere 19 maç yönetti.

Bu maçlarda 95 sarı kart, 5 tane sarıdan kırmızı kart gösterdi.

VAR hakemi olarak ise Bundesliga'da 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, 2. Bundesliga'da 7, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2, Avrupa Ligi Elemeleri ve DFB Pokal'da ise birer kez görev aldı.

Benjamin Brand 2023/2024 sezonunda toplamda 23 maç VAR hakemi oldu.