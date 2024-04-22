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22 Nisan 2024 14:18 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:30

Fenerbahçe Sivasspor maçı 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak

"Fenerbahçe Sivasspor maçı nerede oynanacak?" sorusunun cevabı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca taraftarlar maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Fenerbahçe Sivasspor maçı 4 Eylül Stadyumu&#039;nda oynanacak

Fenerbahçe ve Sivasspor arasında bu akşam oynanacak olan maçın hangi stadyumda oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Futbolseverler ayrıca maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor. 

Fenerbahçe Sivasspor maçı 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak - 1. Resim

Fenerbahçe - Sivasspor maçı Sivas'ta bulunan 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

133 bin 950 metrekare alana sahip olan stadyum 27 bin 532 kişilik bir kapasiteye sahiptir. 

Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports'ta yayınlanacak.

Kaynak: TGRT HABER
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