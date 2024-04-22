22 Nisan 2024 14:18 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:30
Fenerbahçe Sivasspor maçı 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak
"Fenerbahçe Sivasspor maçı nerede oynanacak?" sorusunun cevabı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca taraftarlar maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Fenerbahçe ve Sivasspor arasında bu akşam oynanacak olan maçın hangi stadyumda oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.
Futbolseverler ayrıca maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor.
Fenerbahçe - Sivasspor maçı Sivas'ta bulunan 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
133 bin 950 metrekare alana sahip olan stadyum 27 bin 532 kişilik bir kapasiteye sahiptir.
Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports'ta yayınlanacak.
Kaynak: TGRT HABER