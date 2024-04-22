Fenerbahçe Sivasspor maçı 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak

22 Nisan 2024 14:18 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:30

Fenerbahçe Sivasspor VAR hakemi Benjamin Brand oldu

Fenerbahçe Sivasspor VAR hakemi Benjamin Brand oldu

Fenerbahçe ve Sivasspor arasında bu akşam oynanacak olan maçın hangi stadyumda oynanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Futbolseverler ayrıca maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor.

Fenerbahçe - Sivasspor maçı Sivas'ta bulunan 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

133 bin 950 metrekare alana sahip olan stadyum 27 bin 532 kişilik bir kapasiteye sahiptir.

Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports'ta yayınlanacak.