Düzce'de SOLOTÜRK savaş uçakları 22 Nisan günü prova nedeniyle uçuyor

22 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:04

SOLOTÜRK, 23 Nisan sebebiyle gösteri uçuşları düzenliyor. Provalar esnasında çıkan seslerin nedeni ise araştırıldı. Detaylar...

22 Nisan günü SOLOTÜRK, prova nedeniyle uçuş yapmaktadır. Vatandaşlar ise uçakların yüksek sesini bu nedenle duymaktadır.

Çanakkale'de Barbaros Mahallesi’nde bulunan Anadolu Hamidiye Tabyasında 11.00'da, Şehitler Abidesinde 11.30'da prova uçuşları gerçekleştirildi.

Gösteri, 23 Nisan'da Hamidiye Tabyası çevresinde 16.00'da yapılacak.