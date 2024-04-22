22 Nisan 2024 14:51 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:04
Düzce'de SOLOTÜRK savaş uçakları 22 Nisan günü prova nedeniyle uçuyor
22 Nisan günü Düzce'de savaş uçakları sesi duyan vatandaşlar neden uçuyor son dakika araması yaptı. Ülkemizde kutlanacak olan 23 Nisan nedeniyle çeşitli gösteriler gerçekleşecek. İşte Solotürk gösteri takvimi ve F-16 seslerinin sebebi...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
SOLOTÜRK, 23 Nisan sebebiyle gösteri uçuşları düzenliyor. Provalar esnasında çıkan seslerin nedeni ise araştırıldı. Detaylar...
22 Nisan günü SOLOTÜRK, prova nedeniyle uçuş yapmaktadır. Vatandaşlar ise uçakların yüksek sesini bu nedenle duymaktadır.
Çanakkale'de Barbaros Mahallesi’nde bulunan Anadolu Hamidiye Tabyasında 11.00'da, Şehitler Abidesinde 11.30'da prova uçuşları gerçekleştirildi.
Gösteri, 23 Nisan'da Hamidiye Tabyası çevresinde 16.00'da yapılacak.
Kaynak: TGRT Haber