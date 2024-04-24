Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg henüz bulunamadı, yeni ipuçları ortaya çıktı

24 Nisan 2024 09:44 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:07

Konuyla ilgili son açıklama dün geldi. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korhan Berzeg’e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları bulundu." ifadesine yer verdi.

Kaybolduğu dönemde çevredeki pek çok kuyunun tarandığı, Gönen Çayı'nda aramalar yapıldığı, 250 kilometrelik çevrede dron ve İHA'larla arama yapılmıştı.

Gönen ilçesine bağlı Armutlu mahallesinde köpeği Tina ile yürüyüşe çıktıktan günler sonra eve dönmeyen Korhan Berzeg'e ait ilk iz dün bulunsa da incelemeler hala devam etmekte.

Yapılan açıklamada detaylı olarak şu ifadelere yer verildi,

"Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’nde 17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılıp geri dönmeyen Korhan Berzeg’e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3 bin 500 metre (kuş uçuşu 2 km) mesafede arazinin engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında köylü vatandaşlar tarafından 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30 sıralarında bulunmuştur.

Malzeme ve kemik parçalarının bulunduğu bölge, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde Olay Yeri İnceleme timleri ve jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alınmış olup araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir.”