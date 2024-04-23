Asaf isminin çocuklara verilmesi caiz, Kur'an-ı Kerim'de geçmez

23 Nisan 2024 12:20 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:29

Asaf isminin verilmesi caizdir ama Kur'an-ı Kerim’de geçmemektedir.

Yalnızca Nemi suresindeki Hazreti Süleyman kıssalarında geçen vezir “Asaf” olarak isimlendirilir.

Bu isim, Hazreti Süleyman’ın hikmet ve kerametiyle tanınan veziri Asaf Berhıyari/Berahyâ’dan gelmektedir.

Belkıs’ın tahtını göz açıp kapatmadan daha hızlı elde eden Asaf Yemen Hükümdarı, bunun nasıl gerçekleştiğini Hazreti Sülyman’a sorar ve ledünni ile olduğu cevabını alır.

Bu olay Kur'an-ı Kerim’de tasavvufun delilleri arasında sayılır.

İsimler hakkında en çok merak edilenler arasında yer alan başlık isimlerin özellikleridir. Asaf ismini bebeklerine koymak isteyen aileler tarafından da bu ismin özellikleri merak edilmektedir.

İnce ve keskin zekayı temsil eden Asaf ismi özellikleri şöyledir; liderlik, zor anlarda iyi kararlar alma yeteneği.

ASAF İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asaf ismi vezir, nazır, erdem, bakan ve ileri görüşlülük anlamlarına gelmektedir.

ASAF İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Asaf ismi Kur'an-ı Kerim’de geçmez.

ASAF İSMİ CAİZ Mİ?

Asaf ismi caizdir. Çocuğa Asaf ismi verilmesinde bir sakınca yoktur.

TEK OLARAK BU İSİM VERİLİR Mİ?

Bu ismi tek başına kullanabilirsiniz. Dileyenler farklı isimlerle de kullanmaktadır.

ASAF İSMİ İLE UYUMLU İSİMLER NELERDİR?

Asaf ismi ile uyumlu erkek bebek isimleri şunlardır; Ali, Alp, Atlas, Aras, Aybars, Agah, Akif, Emir, Faruk, Han, Safa, Sefa, Ömer, Yusuf.