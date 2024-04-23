23 Nisan'da ücretsiz gezilecek müzeler

23 Nisan 2024 09:33 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 09:33

MARMARAY BUGÜN ÜCRETSİZ | 23 Nisan'da Bakanlığa bağlı Marmaray ve pek çok şehirde otobüsler ücretsiz

MARMARAY BUGÜN ÜCRETSİZ | 23 Nisan'da Bakanlığa bağlı Marmaray ve pek çok şehirde otobüsler ücretsiz

23 Nisan etkinlikleri kent sakinleri tarafından merak ediliyor. İstanbul'da gezilecek yerler listesi araştırılmaya başlandı. Peki, 23 Nisan'da hangi müzeler ücretsiz?

23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ GEZİLECEK MÜZELER

23 Nisan' a özel olarak Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi, Miniatürk ve İstanbul Tarihi Yarımada model Sergisi 18 yaş ve altı tüm ziyaretçilere ücretsiz şekilde açık olacak.

İBB Kültür AŞ bağlı bu müzelerdeki kampanya tüm dünya çocukları için geçerli olacak.

Müze girişlerinde Radar İstanbul uygulaması üzerinden alınacak QR kodun ve kimlik kartının gösterilmesi şartı aranıyor.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali etkinliklerinin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

23 NİSAN MÜZE GAZHANE ETKİNLİKLERİ

Müze Gazhane ve Topkapı Amfi’de gerçekleştirilecek etkinlikler de ücretsiz olacak.

Müze Gazhane’de, çocukların yeteneklerini perçinleyecek atölyelerden film gösterimlerine, konserlerden farklı disiplinlerde sergilere ve söyleşilere kadar pek çok etkinlik gerçekleşecek.

Sosis balon ve yüz boyama etkinlikleri yapılacak.

Öte yandan sirk gösterileri ve oyun alanlarıyla, Hip hop dans gösterisi, 23 Nisan Bandosu konserleri, sihirbazlık performansı ve zumba gösterisi gibi etkinlikler yer alacak.