23 Nisan'da tatil yapmayan işçilere fazla mesai ücreti resmî tatillerde brüt ücretinin 2 katı olarak ödenmeli

22 Nisan 2024 17:33 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:48

Memurun sosyal haklarında anlaşma sağlandı! Yan ödeme, kira, nöbet ve fazla mesai ücretleri belli oldu

Memurun sosyal haklarında anlaşma sağlandı! Yan ödeme, kira, nöbet ve fazla mesai ücretleri belli oldu

Fazla mesai ücreti hesaplaması arama motorlarında sorgulanıyor. Günlük 11 saatten fazla yapılan çalışma fazla mesai olarak sayılıyor. Peki, tatil yapmayan işçilere fazla mesai ücreti ne kadar verilmeli? Av. Ezgi Esnik Günay hesapladı... İşte ayrıntılar

23 NİSAN'DA TATİL YAPMAYAN İŞÇİLERE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDEMESİ

İşçinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. günlük çalışma saati ise 11 saat olarak belirlenmiştir. İş Kanunu ile belirlenen bu süre dışında fazla çalışan yani mesai yapan işçiler mesai ücreti alırlar.

İşçinin haftalık 45 saatin üzerinde çalıştırılması halinde ise işçiye fazla mesai ücreti ödemesi yapılır.

Mesai ücreti ödemesini hesaplayan Av. Ezgi Esnik Günay şu açıklamalarda bulundu;

HER BİR MESAİ SAATİ İÇİN BİR BUÇUK KATI ÖDEME

"Fazla mesai ücreti net ücret üzerinden hep hesaplanır, işçinin net saatlik ücretinin bir buçuk katının her bir yaptığı fazla mesai karşılıklı olarak işçiye ödenmesi gerekir.

Bu kişi fazla mesai yaptığında her bir saate ilişkin mesai karşılığının, saatlik ücretinin bir buçuk katı olarak ödenir.

Günlük çalışma saatinin 11 saati geçtiği fakat haftalık çalışma saatinin ise 45 saatlik geçmediği durumlarda günlük 11 saati aşan çalışma karşılığının fazla mesai olarak ödenmesi gerekiyor."

FAZLA MESAİ SAATİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

İşçiliğin saatlik ücretini bulmak için net maaş 225’e bölünür. 225 saatin açılımı ise günlük çalışma saati 7,5 x 30’dur.

Örnek ile açıklamak gerekir ise maaşı 10.000 TL olan bir kişinin saatlik ücreti 10.000 TL / 225 = 44,44 TL’dir. Mesai yaptığında bu kişiye bir saatlik mesaisi için ödenecek olan mesaiyi alacağı 44,44 x 1,5 = 66,66 TL’dir.

RESMİ TATİLLERDE MESAİ ÜCRETİ ÖDEMESİ

Resmi tatil günlerinde çalışılması durumunda ise çalışanlara ekstra bir günlük ücret ödenir. Yani bayram günü çalışan bir işçiye 1 yerine 2 günlük mesai ücreti ödemesi yapılır.

Resmî tatillerde çalışanlar için minimum %100 zamlı mesai ücreti uygulanır. Yani brüt ücreti günlük 1.000 TL olan bir çalışanın resmî tatillerde brüt ücreti 2 ile çarpılır. Bu durumda da günlük brüt ücreti 2.000 TL olur.

Örneğin işçinin aylık 9000 TL brüt ücret karşılığı çalıştığını varsaydığımızda; işçi 23 Nisan günü çalışma yapmaması halinde o güne ilişkin ücretini (9000/30=300 TL) tam olarak alacaktır.

Çalışma yapması halinde ise ücreti %100 zamlı olarak (300+300=600 TL) alması gerekir.