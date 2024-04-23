23 Nisan'da Özgür Özel'in koltuğuna oturan Dora Mimaroğlu keman çalıyor ve yetenek sınavıyla okula kabul aldı

23 Nisan 2024 15:49 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 15:51

Özgür Özel'in koltuğuna oturan Dora Mimaroğlu'na devretti.

Dora Mimaroğlu canlı yayında kendinden de bahsetti.

Bilkent Sahne Fakültesi'ne bağlı müzik okulunda 5. sınıfta olan Mimaroğlu, buraya yetenek sınavıyla girdiğini aktarıyor.

Keman çalan Mimaroğlu, daha önce Özgür Özel'i Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası konserine davet etmişti ve bu konserde 23 Nisan'da koltuğuna oturmak istediğini de dile getirmişti.

CHP Genel Başkanlığı koltuğunu devralan Dora Mimaroğlu, "Dünyada en önemli söz bir çocuğa verilen sözdür, ömür boyu etkileri akıldan çıkmaz. Bana verdiği her iki sözünü de yerine getirdiği için sevgili Özgür Beyi hiç unutmayacağım" dedi.

Mimaroğlu, eğitim seferberliği başlatılmasını isteyerek, “Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek gerekli farkındalıkları oluşturun” ifadelerini kullandı.