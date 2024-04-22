23 Nisan'da kuyumcular açık olacak

22 Nisan 2024 12:34 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:42

Altın alacak olan vatandaşlar 23 Nisan'da kuyumcu dükkanları hakkında açık mı, saat kaça kadar sorularına cevap aradı. İşte resmi tatillerde çalışma saatleri 2024...

Kuyumcular, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda kapalı olurken, 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi resmi tatillerde açıktır.

Buna göre kuyumcuların yarın açık olması bekleniyor.

Yarın hastane, sağlık ocakları, noterler, banka, borsa gibi kurumlar kapalı olacak ve 24 Nisan itibarıyla normal saatlerinde hizmet vermeye devam edecektir.

İlkokul, ortaokul ve liselerde de yarın okullar tatil olacak. Vatandaşlar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak adına çeşitli etkinliklere katılım sağlayacak.