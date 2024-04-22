23 Nisan'da hastanelerin acil servisleri açık olacak

22 Nisan 2024 19:22 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 19:25

Ülkemizde 23 Nisan, çocuklara armağan edilen özel bir gün olarak kutlanır. Ancak birçok kişi, bu özel günde hastanelerin durumu hakkında bilgi almak istiyor. İşte 23 Nisan'da hastanelerin çalışma durumuyla ilgili merak edilenler...

23 Nisan, resmi olarak tatil ilan edilmiştir.

Bu nedenle, devlet kurumları, okullar ve birçok iş yeri bu özel günde kapalı olacaktır.

Sağlık hizmetleri ise 7/24 hizmet vermektedir. Bundan dolayı hastanelerin acil servisleri 23 Nisan'da açıktır.

Hastanelerin acil servisleri, 23 Nisan'da da her zamanki gibi açık olacak.

Acil durumlarda sağlık personeli ve tıbbi ekipmanlarla donatılmış olan bu birimler, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olacaklar.