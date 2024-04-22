23 Nisan'da borsa açık değil, hizmet vermeyi resmi bayramlarda durdurmakta

22 Nisan 2024 20:12 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 08:11

Ülkemizde 23 Nisan, özellikle çocukların bayramı olarak coşkuyla kutlanır. Ancak bu özel günde, işleyişin nasıl olacağı da birçok kişi tarafından merak edilir. İşte, 23 Nisan'da Borsa İstanbul'un çalışma durumu hakkında bilinmesi gerekenler...

23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak resmi tatil ilan edilmiştir.

Bu nedenle, devlet kurumları ve birçok iş yeri bu özel günde kapalı olacaktır.

Borsa İstanbul da kapalı olacak ve işlem yapılmayacaktır.

Borsa İstanbul, 23 Nisan'da da işlem yapmayacak ve kapalı olacaktır.

Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, bu özel günde borsa işlemleriyle ilgili herhangi bir faaliyetin olmayacağını göz önünde bulundurmalı.