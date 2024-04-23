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23 Nisan 2024 00:24 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 00:26

23 Nisan'da bankalar kapalı olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bankalar tatil olacak. Detaylar haberimizde...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
23 Nisan&#039;da bankalar kapalı olacak

Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, birçok kurum ve kuruluşun faaliyetlerini durduracağı özel bir gündür. Bu kapsamda, bankaların da mesai saatleri merak konusu oldu. Peki, bankalar 23 Nisan'da çalışacak mı? İşte detaylar...

23 Nisan, yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında bulunmaktadır.

Dolayısıyla, 23 Nisan Salı günü resmi bir tatil günü olarak kabul edilir.

Bu nedenle bankalar da bu özel günde kapalı olacaktır.

23 Nisan'da bankalar kapalı olacak - 1. Resim

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bankalar kapalı olacak olsa da, birçok banka ATM'ler ve internet bankacılığı gibi dijital kanallar aracılığıyla belirli işlemleri gerçekleştirmeye devam edebilir. 

Kaynak: TGRT Haber
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