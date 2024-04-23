23 Nisan'da AVM'ler ve marketler açık olacak

23 Nisan 2024 00:41 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 00:45

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlanırken, vatandaşlar alışveriş yapmak için de planlar yapıyor. Bu özel günde AVM'lerin ve marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 23 Nisan'da A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin ve AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM'ler ve zincir marketler açık olacak.

Bu, vatandaşların bayram coşkusu yaşanırken alışveriş yapabilecekleri anlamına geliyor.

A101, ŞOK, Migros ve BİM gibi marketlerin çalışma durumu ve saatleri bu günde de normaldeki gibi olacağı düşünülüyor.

Büyük marketlerden herhangi bir kapanma konusunda duyuru yapılmadı.