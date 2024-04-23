23 Nisan bakanlığa bağlı kütüphaneler kapalı, belediye kütüphaneleri hizmet vermekte | Fatih ilçesindeki kütüphaneler açık

23 Nisan 2024 07:40 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 11:25

Salı günü olan 23 Nisan'da kütüphaneler kapalı. Devlet memurlarının yer aldığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan kütüphaneler resmi bayramlarda ve resmi izinlerde hizmet vermemekte.

İstanbul'da pek çok sevilen kütüphane bulunmakta. Bunlar arasında örnek olarak şunları verebiliriz (Listedeki kütüphaneler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır.):

17 Nisan Halk Kütüphanesi

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Avcılar İlçe Halk Kütüphanesi

Bahçelievler Siyavuşpaşa Çocuk Kütüphanesi

Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi

Bayrampaşa Oğuzhan İlçe Halk Kütüphanesi

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Beykoz Kemalettin Tuğcu İlçe Halk Kütüphanesi

Bostancı Ömer Faruk Toprak Halk Kütüphanesi

Bostancı Serap-Sedat Çocuk Kütüphanesi

Büyükada Halk Kütüphanesi

Büyükçekmece Mimar Sinan Halk Kütüphanesi

Çağlayan Halk

Çatalca İlçe Halk

Çinili Çocuk

Gaziosmanpaşa İlçe Halk

Güngören İlçe Halk

Heybeliada Halk

İstanbul Havalimanı

İstanbul Akyakapark AVM

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlçe Halk Kütüphanesi

Kartal İlçe Halk

Küçükçekmece İlçe Halk

Mahmutbey Halk

Maltepe İlçe Halk

Mihrimah Sultan Çocuk

Nata İstanbul

Orhan Kemal İl Halk

Pendik İlçe Halk

Prof. Dr. Fuat Sezgin ve

Dr. Ursula Sezgin

Bilimler Tarihi Kütüphanesi

Refik Halit Karay Fatih

Sefaköy Halk



Silivri İlçe Halk

Sultanbeyli İlçe Halk

Şile İlçe Halk

Üsküdar Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi

Zeytinburnu İlçe Halk Kütüphanesi

Abdi Çelebi Halk Kütüphanesi

Dervişali Halk Kütüphanesi

Kadırga Halk Kütüphanesi

Kalenderhane Halk Kütüphanesi

Cerrahpaşa Halk Kütüphanesi

Karagümrük Halk Kütüphanesi

Kasım Günani Halk Kütüphanesi

Vani Dergahı Halk Kütüphanesi

Fatih Merkez Kütüphanesi

Gaziosmanpaşa Çocuk Kütüphanesi

Topkapı Halk Kütüphanesi

Tuzla Çocuk Kütüphanesi

Evliya Çelebi Halk Kütüphanesi

Şehit Fatih Mehmethan Halk Kütüphanesi

Cezeri Halk Kütüphanesi

Akm Sanat Kütüphanesi

FATİH BELEDİYESİ'NE BAĞLI KÜTÜPHANELER AÇIK

Fatih Belediyesi'nin X'te yaptığı açıklamaya göre ilçe içerisindeki kütüphaneler açık.