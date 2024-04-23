23 Nisan bakanlığa bağlı kütüphaneler kapalı, belediye kütüphaneleri hizmet vermekte | Fatih ilçesindeki kütüphaneler açık
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2024 senesinde salı gününe denk geldi. Bu kapsam 23 Nisan'da kütüphaneler açık mı, sorusuna cevap arandı.
Salı günü olan 23 Nisan'da kütüphaneler kapalı. Devlet memurlarının yer aldığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan kütüphaneler resmi bayramlarda ve resmi izinlerde hizmet vermemekte.
İstanbul'da pek çok sevilen kütüphane bulunmakta. Bunlar arasında örnek olarak şunları verebiliriz (Listedeki kütüphaneler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır.):
17 Nisan Halk Kütüphanesi
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi
Avcılar İlçe Halk Kütüphanesi
Bahçelievler Siyavuşpaşa Çocuk Kütüphanesi
Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi
Bayrampaşa Oğuzhan İlçe Halk Kütüphanesi
Beyazıt Devlet Kütüphanesi
Beykoz Kemalettin Tuğcu İlçe Halk Kütüphanesi
Bostancı Ömer Faruk Toprak Halk Kütüphanesi
Bostancı Serap-Sedat Çocuk Kütüphanesi
Büyükada Halk Kütüphanesi
Büyükçekmece Mimar Sinan Halk Kütüphanesi
Çağlayan Halk
Çatalca İlçe Halk
Çinili Çocuk
Gaziosmanpaşa İlçe Halk
Güngören İlçe Halk
Heybeliada Halk
İstanbul Havalimanı
İstanbul Akyakapark AVM
Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlçe Halk Kütüphanesi
Kartal İlçe Halk
Küçükçekmece İlçe Halk
Mahmutbey Halk
Maltepe İlçe Halk
Mihrimah Sultan Çocuk
Nata İstanbul
Orhan Kemal İl Halk
Pendik İlçe Halk
Prof. Dr. Fuat Sezgin ve
Dr. Ursula Sezgin
Bilimler Tarihi Kütüphanesi
Refik Halit Karay Fatih
Sefaköy Halk
Silivri İlçe Halk
Sultanbeyli İlçe Halk
Şile İlçe Halk
Üsküdar Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi
Zeytinburnu İlçe Halk Kütüphanesi
Abdi Çelebi Halk Kütüphanesi
Dervişali Halk Kütüphanesi
Kadırga Halk Kütüphanesi
Kalenderhane Halk Kütüphanesi
Cerrahpaşa Halk Kütüphanesi
Karagümrük Halk Kütüphanesi
Kasım Günani Halk Kütüphanesi
Vani Dergahı Halk Kütüphanesi
Fatih Merkez Kütüphanesi
Gaziosmanpaşa Çocuk Kütüphanesi
Topkapı Halk Kütüphanesi
Tuzla Çocuk Kütüphanesi
Evliya Çelebi Halk Kütüphanesi
Şehit Fatih Mehmethan Halk Kütüphanesi
Cezeri Halk Kütüphanesi
Akm Sanat Kütüphanesi
FATİH BELEDİYESİ'NE BAĞLI KÜTÜPHANELER AÇIK
Fatih Belediyesi'nin X'te yaptığı açıklamaya göre ilçe içerisindeki kütüphaneler açık.