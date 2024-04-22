23 Nisan resmi tatilde çalışan işçinin fazla mesai ücreti yatmazsa istifa edebilir ve kıdem tazminatı alabilir

22 Nisan 2024 17:37 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:39

4857 Sayılı iş kanunun 44. Maddesine göre resmi tatillerde mesai yapılıp yapılmayacağı iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir. 23 Nisan, 1 Mayıs gibi resmi tatillerde çalışan işçilerin fazla mesai ücreti ödenmezse istifa edip kıdem tazminatı alınır mı alınmaz mı araştırılırken Avukat Ezgi Esnik Günay merak edilen sorulara cevap verdi.

Sözleşmede, işçiye resmi tatillerde çalışıp çalışmamaya onay vermesi adına ifade bulunmaktadır. Eğer sözleşmede herhangi bir ifade bulunmuyorsa resmi tatil gününde mesai yapmak için işçinin onayı gerekmektedir. Onayı olmaması halinde ulusal bayram ve tatil gününde çalışma gerçekleşmez.

Eğer fazla mesai ücreti yatırılmazsa, işçinin feshetme hakkı vardır.

İşveren, işçiye alması gelen ödemeyi yapmazsa işçi iş sözleşmesini her zaman feshetme hakkına sahiptir. Çalışan, fazla mesai ücret ödemesini alamaz ise haklı neden ile feshetme hakkını kullanabilir.

İş sözleşmesinin, işveren tarafından haksız olarak feshedilmesinin ardından da işçiye kıdem ödemesi yapılması gerekmektedir. İşçinin devamsızlık, ailesinin şeref ve namusa dokunacak sözler söylemesi, hırsızlık yapması, güveni kötüye kullanması gibi davranışlarda bulunması, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması, işçinin 7 günü aşan hapis cezası ile cezalandırılması, işçinin görevlerini uyarılara rağmen yapmaması, işçinin iş güvenliğini tehlikeye atması veya işyeri makinelerini 30 günlük ücreti ile ödeyemeyecek derecede hasara uğratması hallerinde işverenin haklı fesih nedenlerine sebep olmaktadır.

İşverence yapılan fesih haklı bir fesih olarak kabul edilemeyecek ise işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır.