23 Nisan günü Ankara'da EGO araçları, Antalya'da ANTRAY ve otobüsler ücretsiz olacak

22 Nisan 2024 14:28 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:38

Türkiye'nin her yerinde coşku ile kutlanacak olan 23 Nisan'a bir gün kala vatandaşlar Antalya ve Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırmaya başladı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile otobüs, raylı sistemler ve teleferik araçlarının bedava olduğu öğrenildi.

Ankara'da ulaşım aracı kullanacak olanlar ücretsiz olarak hizmet alabilecek. EGO'dan gelen açıklamaya göre vatandaşlar Salı günü Otobüs, Metro ve ANKARAY ile (daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) araçlarından yararlanabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Nisan'da otobüs, ANTRAY ve nostalji tramvay hizmetleri ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçları (İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT, TRAMVAY) bedava olarak hizmet verecektir. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 6-18 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz olacağı duyuruldu.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray, İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İzban seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.