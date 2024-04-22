iPhone 16'nın yeni özelliği sızdı: Tasarımda büyük bir değişiklik yapılacak

22 Nisan 2024 16:02 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:18

Bu yılın en çok beklenen akıllı telefon modelleri arasında bulunan iPhone 16 serisiyle ilgili ardı arkası kesilmeyen sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Bu seferki iddiaya göre Apple, fiziksel düğmeleri tamamen rafa kaldırıp yerine kapasitif düğme teknolojisine geçiş yapacak.

iPhone akıllı telefonların tarihinde gerçekleşmiş en büyük tasarım değişikliklerinden birine imza atacak bu yenilik aslında ilk olarak iPhone 15 serisiyle gündeme gelmişti. Pro modeli özelinde Apple'ın tüm fiziksel düğmeleri dokunmaya duyarlı düğmelerle değiştireceği iddiaları ortalıkta dolaşıyordu.

Bu söylenti, sesli/sessiz anahtarının kaldırılıp yerine çok daha yetenekli olan eylem düğmesinin piyasaya sürülmesiyle kısmen gerçekleşti de diyebiliriz. Öte tarafta ise Apple'ın iPhone 16 serisinde bir adım daha ileri giderek ses açma/kısma ve güç tuşlarını da kapasitif yapacağı bildiriliyor.

APPLE, TEDARİKÇİLERE YÜKLÜ MİKTARDA SİPARİŞ GEÇTİ

Bu bilgi, Apple'ın Advanced Semiconductor Engineering (ASE) şirketinden, kapasitif bileşenleri iPhone'un her iki yanında bulunan iki Taptic Engine motoruyla entegre etmek için kullanılacak paket içinde sistem (SİP) modüllerini sipariş ettiğini rapor eden Economic Daily News sitesi tarafından paylaşıldı.

Kapasitif düğme ne işe yarıyor? diye düşünecek olursanız, kısaca şöyle açıklayabiliriz: Kullanıcıya dokunsal geri bildirim sağlayan kapasitif düğmeler, basıncı algılar ve titreşimler üreten dokunsal bir motor aracılığıyla fiziksel bir düğmeye basıyormuş hissiyatı uyandırır.

Bununla birlikte Apple söz konusu düğmeleri gelecekteki üretim planlarına hazırlık olarak sipariş etmiş olabilir. Bu durumun, mutlaka bu yılki "iPhone 16" modellerinde kullanılacağı anlamına gelmediği de ek bir bilgi olarak paylaşılıyor.

‌‌iPhone 16‌‌'nın bazı eski prototiplerinin dokunsal geri bildirim sağlayan güç ve ses düğmeleri içerdiği sızdırılmıştı. Şirket içinde bilindiği şekliyle Project Bongo, "iPhone 15" üzerindeki ses ve güç düğmelerinin yeniden tasarlanmış hali olarak ön plana çıkacaktı. Ancak çözülemeyen teknik sorunların ardından 2023 yılında iptal edildiği belirtilmişti.

IPHONE 17 SERİSİNİ İLGİLENDİRİYOR OLABİLİR

Öte yandan raporda, kapasitif bileşenlerin bu yılın üçüncü çeyreğinde toplu üretime gireceği iddia ediliyor. Bu da, Apple'ın tipik ilk "iPhone" üretimi açısından alışılmadık derecede geç bir dönem. Dolayısıyla sipariş bu yılın gelecek modelleri yerine iPhone 17 serisi için olabilir.

IPHONE 16'DA 'YAKALAMA DÜĞMESİ' DE OLACAK

The Information'ın haberine göre Apple, tüm ‌iPhone 16‌ modellerine yeni bir "Yakalama Düğmesi" ekleyecek ancak düğmenin kapasitif değil mekanik olması, yine de basmalara ve dokunmalara tepki verebilecek olması bekleniyor.

Düğmenin fotoğraf ve video çekmek için kullanılacağı ve ‌iPhone‌ kullanıcılarının düğmeyi sola ve sağa kaydırarak yakınlaştırıp uzaklaştırabilecekleri, hafif bir basışla odaklanabilecekleri ve daha güçlü bir basışla kaydı etkinleştirebilecekleri bildiriliyor.