GPT-5'i unutun! ChatGPT'nin yeni versiyonunun adı ortaya çıktı

23 Nisan 2024 12:43 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:43

OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye güç veren büyük dil modelinin (LLM) son versiyonu olan GPT-4'ü 2023 Mart ayında piyasaya sürmüştü. Aynı yılın kasım ayındaysa daha gelişmiş sürüm GPT-4 Turbo'yu duyurmuştu.

GPT-4 ile karşılaştırıldığında daha güncel bir bilgi tabanına sahip olan GPT-4 Turbo, çok yakında yerini GPT-5'e bırakacak. Sektör uzmanları bunun 2024 yılı bitmeden gerçekleşeceğini iddia ediyordu ancak bir analiste göre uzun bir süre daha beklememiz gerekebilir.

OPENAI, GPT-5 YERİNE GPT-4.5'E GEÇEBİLİR

Yapay Zeka Güvenliği Merkezi Direktörü Dan Hendrycks'e göre OpenAI, GPT modelinin her yeni versiyonunda hesaplama işlemleri için 10 kat daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyor. Bu da GPT-5'in önündeki en büyük engellerden bir tanesi olarak gösteriliyor.

Hendrycks, OpenAI eğer GPT-4.5 yerine direkt olarak GPT-5'e geçiş yaparsa, GPT-4'e göre hesaplama gereksinimlerinde 100 kat artış yaşanacağına inanıyor.

Bunun da art arda üç ay boyunca yaklaşık 1 milyon adet Nvidia H100 yapay zeka GPU'sunun çalıştırılmasını gerektireceğini belirten Hendrycks, X'teki (Twitter) hesabında, "OpenAI'nın bir milyon GPU'luk bir hazır sunucuya sahip olduğundan şüpheliyim" diye yazdı.

NVIDIA H100 ÇİPLERİ NE KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR?

Nvidia'nın bu yıl kurulan H100 ünitelerinin yılda yaklaşık 13 bin GWh elektrik tüketmesi bekleniyor. Takvimler 2027 yılını gösterdiğindeyse veri merkezlerinin küresel olarak 85 - 134 TWh arasında bir güç tüketimine imza atacağı öngörülüyor.

SAM ALTMAN'DAN GPT AÇIKLAMASI

OpenAI'nın yapay zeka sektöründeki son bombası olacağı söylenen GPT-5, bu yıl mı yoksa önümüzdeki yıllarda mı çıkacak bilinmiyor ancak OpenAI CEO'su Sam Altman şubat ayında Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde önemli bir açıklamada bulunmuştu.

Altman, GPT-5'i ne zaman piyasaya süreceklerini açıklamasa da "Bu yıl yeni bir model çıkaracağız. Adını ne koyacağımızı bilemiyorum." demişti.