Avustralya Başbakanı, Elon Musk'ı topa tuttu: 'Kibirli milyarder'

23 Nisan 2024 13:46 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 13:48

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sidney'de bir kilisenin baş piskoposuna düzenlenen bıçaklı saldırıya ait sansürsüz görüntüleri platformdan kaldırmayan X'in (Twitter) sahibi Elon Musk'a ağır sözler sarf etti. "Kendisini yasaların üstünde gören kibirli bir milyarder" ifadesini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Avustralya Federal Mahkemesi, söz konusu görüntüleri X'in kaldırmasına hükmetmişti. X de videoların bulunduğu paylaşımları yalnızca ülkedeki kullanıcıları için gizlemişti fakat hükümet yetkilileri bunu yeterli bulmuyor.

X'in videoları sadece Avustralya'da değil, platformundan tamamen kaldırmasını istiyorlar ve Elon Musk'a kabul ettiremedikleri nokta tam olarak bu. Avustralya'nın küresel bir yasak uygulamaya çalıştığını savunan Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Endişemiz şu ki; eğer herhangi bir ülkenin tüm ülkeler için içeriği sansürlemesine izin verilirse (ki Avustralya "e-Güvenlik Yetkilileri" bunu talep ediyor) bu durumda herhangi bir ülkenin tüm interneti kontrol etmesini ne engelleyebilir?"

MUSK İLE ALBANESE KAVGASI

Başbakan Albanese de Musk'ı bu tutumundan dolayı ağır şekilde eleştirerek, ünlü milyarderin kendisini "hem kanunun üzerinde hem de ortak ahlak ve nezaketin üzerinde olduğunu düşündüğünü" savundu.

Bunun üzerine Elon Musk, Albanese'ye sosyal medya hesabından "Hiçbir başkan, başbakan veya yargıcın tüm dünya üzerinde yetkisi yoktur. Bu platform, söz konusu ülkelerin kanunlarına uyar. Ancak bir ülkenin kurallarını diğer ülkelere yaymak uygunsuz olur. Eğer başka ülkelerdeki şeyleri sansürlemek istiyorsa, o ülkelerde de yasal işlem başlatmalı." diye cevap verdi.