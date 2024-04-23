Amazon drone ile teslimat özelliğinde yeni döneme geçti

23 Nisan 2024 10:43 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:45

Amazon, drone ile sipariş teslimatı gerçekleştirdiği "Prime Air" özelliğini geçtiğimiz yıllarda başlatmıştı. Sınırlı sayıda teslimat noktasında hizmet veren bu sistemde yeni bir döneme geçildi.

Amazon'dan yapılan açıklamada, Prime Air özelliğinin Kaliforniya'daki Lockeford bölgesinde artık kullanılamayacağı ifade edildi. Bölge sakinleri, beş kiloya kadar ağırlığa sahip olan ürünleri sipariş verdikten sonra kargo dronları ile bulundukları yere teslim alabiliyorlardı.

PRIME AIR PROGRAMI ARIZONA'YA GELİYOR

Amazon, açıklamasında, Arizona eyaletinde bulunan Tolleson şehrini Prime Air için yeni lokasyon olarak belirlediğini duyurdu.

Lockeford bölgesinde Prime Air özelliği 2022 yılında kullanılmaya başlanmıştı. Ve "erken test" programı kapsamında tutuluyordu. Amazon burada dronla teslimatları neden durdurduğunu açıklamasa da çalışanlarına başka lokasyonlarda çalışma fırsatı sunulacağını belirtti.

PRIME AIR 2025'TE YENİ LOKASYONLARA AÇILACAK

Amazon, Prime Air operasyonlarına Texas'ın College Station şehrinde devam edeceğini ve 2025 yılında yeni lokasyonlar açmayı planladığını söylüyor.

Öte yandan basın açıklamasında, daha hafif ve az miktarda yağmurda uçabilen en yeni MK30 drone modelinin hâlâ test edildiği bilgisi paylaşıldı. 2022 Kasım ayında tanıtılan yeni dronun bu yıl operasyonlarda kullanılması öngörülüyordu.

AMAZON DRONE İLE TESLİMATTA GERİDE KALDI

Amazon, rakipleriyle karşılaştırıldığında drone ile sipariş teslimatı hizmetine erken bir başlangıç yapsa da yükselişini sürdüremedi.

2013 yılında dönemin CEO'su Jeff Bezos, drone teslimatlarının dört ile beş yıl uzakta olduğunu söylemişti. Şirket daha önce 2023 sonuna kadar 10 bin drone teslimatı yapmayı hedefliyordu ancak 2023'ün ortasında yalnızca 100 teslimat yapıldığı bildirilmişti.

Bu arada rakip teslimat şirketi Zipline, 19 Nisan itibarıyla 1.000.000 teslimatın tamamlandığını bildirdi.