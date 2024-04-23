Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı

23 Nisan 2024 20:15 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 20:22

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

TFF, orta hakemin VAR'a çağrıldığı, tartışmaları pozisyonların olduğu maçların inceleme yapılan kayıtlarını yayınlandı.

Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Sivasspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı penaltı pozisyonu da yer aldı.

İşte Süper Lig 33. hafta var kayıtları: