Tgrt Haber
Haberler>Spor>Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı
23 Nisan 2024 20:15 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 20:22

Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Süper Lig&#039;de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

TFF, orta hakemin VAR'a çağrıldığı, tartışmaları pozisyonların olduğu maçların inceleme yapılan kayıtlarını yayınlandı.

Yayınlanan VAR kayıtlarında çok konuşulan Sivasspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı penaltı pozisyonu da yer aldı.

İşte Süper Lig 33. hafta var kayıtları:

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...