Serie A'nın şampiyonu Inter oldu! Hakan Çalhanoğlu bir ilki yaşadı

23 Nisan 2024 01:12 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 01:20

Serie A'nın 33. haftası Derby Della Madonnina'ya sahne oldu. Milan ve Inter, Giuseppe Meazza'da karşılaştı.

Lider Inter 18. dakikada Acerbi ve 49. dakikada Thuram'ın attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Milan'da Tomori, 80. dakikada farkı 1'e indirdi.

Inter puanını 86 yaptı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Milan ise 69 puanda kaldı.

Inter ligde 20. şampiyonluğunu ilan etti ve ikinci yıldızı taktı.

DERBİDE KAVGA

Maç sırasında iki takım oyuncuları iki kez kavga etti. Milan'da Theo Hernandez, Inter'de Dumfries 90+5'te kırmızı kart gördü.

Milan'da kaptan Calabria, Inter'li oyuncuya dirsek attığı için 90+7'de kırmızı kart gördü.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLKİ YAŞADI

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu kariyerinde bir ilki yaşadı.

Tecrübeli orta saha ilk lig şampiyonluğu elde etti. Çalhanoğlu'nun kariyerinde 2 İtalya Süper Kupası, 3 İtalya Kupası'nın yanı sıra Serie A kupası da eklendi.