23 Nisan 2024 21:07 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:12
İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü Erol Bulut
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü seçildi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Championship'in 44. haftasında en iyi teknik direktör ödülünün sahibi Erol Bulut oldu.
49 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Cardiff City, geçtiğimiz hafta sonunda Southampton'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti.
EROL BULUT'UN BU SEZONKİ KARNESİ
Erol Bulut'la sezona başlayan Cardiff City, bu sezon 44 maçta topladığı 62 puanla Championship'te 11. sırada yer alıyor.
Kaynak: TGRT Haber