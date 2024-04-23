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23 Nisan 2024 21:07 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:12

İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü Erol Bulut

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü seçildi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

Championship'in 44. haftasında en iyi teknik direktör ödülünün sahibi Erol Bulut oldu. 

49 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Cardiff City, geçtiğimiz hafta sonunda Southampton'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü Erol Bulut - 1. Resim

EROL BULUT'UN BU SEZONKİ KARNESİ

Erol Bulut'la sezona başlayan Cardiff City, bu sezon 44 maçta topladığı 62 puanla Championship'te 11. sırada yer alıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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