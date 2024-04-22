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22 Nisan 2024 00:58 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 01:00

El Clasico'da 3 puan 'kral'ın! Real Madrid 3-2 Barcelona 

El Clásico'da sahne alan Real Madrid, Barcelona karşısında 2 defa yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Kritik zaferle birlikte, La Liga'nın sonuna 6 hafta kala Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
El Clasico&#039;da 3 puan &#039;kral&#039;ın! Real Madrid 3-2 Barcelona 

La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, evinde Barcelona ile karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında Barcelona hızlı başlayarak öne geçti; Christensen 5. dakikada skoru 1-0 yaptı. Ancak Real Madrid, Vinicius'un penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirerek ilk yarıyı eşitlikle kapattı.

İkinci yarıda Barcelona, Fermin Lopez'in 69. dakikada bulduğu golle tekrar liderliği ele aldı. Bu golden dört dakika sonra, Real Madrid'den Lucas Vazquez skoru tekrar dengeye getirdi. 

Maçın sonlarına doğru, yedekten giren Brahim Diaz, Barcelona yarı sahasında topu ileri taşıdı ve Vazquez'e şık bir pas çıkardı. Vazquez'in ceza sahası içine çıkardığı yerden pasını Bellingham ağlara gönderdi.

El Clasico'da 3 puan 'kral'ın! Real Madrid 3-2 Barcelona  - 1. Resim

Bu skorla Real Madrid, El Clasico'yu 3-2 kazanırken puanını 81'e yükseltti. Barcelona ise 70 puanda kaldı. 

İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin, Lucas Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Camavinga, Modric, Valverde, Kroos, Vinicius, Rodrygo, Bellingham

Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Cubarsi, Kounde, Christensen, De Jong, İlkay, Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski  

Kaynak: TGRT Haber
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