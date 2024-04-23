Ankaragücü-Beşiktaş yarı final ilk maçında gol sesi çıkmadı
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Ankaragücü Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere bitti.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı, maç 0-0 berabere bitti. Beşiktaş final biletini alabilmek için İstanbul’a avantajlı döndü.
Mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi ekip Ali Sowe'un attığı golle 1-0 öne geçti ancak VAR'da pozisyonun incelenmesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
RÖVANŞ 7 MAYIS'TA İSTANBUL'DA
Ankaragücü-Beşiktaş yarı final rövanş maçı 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Kitsiou'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Bassogog'un arka direğe kestiği topa ayak koyan Sowe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Filelerle buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
26. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Umut Meraş'ın hatası sonrası ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda, top üstten dışarı gitti.
35. dakikada Bassogog'un ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
40. dakikada Morutan bu kez topu penaltı noktasının gerisindeki Efkan Bekiroğlu'na çıkardı. Efkan'ın şutunda, sağ köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok iyi uzanarak çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
47. dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortasında ön direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.
69. dakikada topla hareketlenen Muçi'nin ceza yayından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak takım arkadaşı Cenk Tosun'a çarparak auta gitti.
81. dakikada hava topu mücadelesinde yere dengesiz basarak sakatlanan Morutan, acı içinde yerde kaldı. Rumen futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN BİLGİLER
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya (Dk. 77 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci (Dk. 65 Pedrinho), Flips, Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Ali Kaan Güneren), Morutan (Dk. 83 Chatzigiovanis), Bassogog, Sowe (Dk. 65 Macheda)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Umut Meraş (Dk. 46 Masuaku), Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal (Dk. 79 Chamberlain), Muçi (Dk. 88 Salih Uçan), Rashica (Dk. 46 Cenk Tosun), Muleka (Dk. 90+1 Aboubakar)
Sarı kartlar: Dk. 21 Tolga Ciğerci, Dk. 62 Efkan Bekiroğlu, Dk. 74 Atakan Çankaya, Dk. 90+4 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 56 Al-Musrati (Beşiktaş)