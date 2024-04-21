DEM Parti'den bir bayrak skandalı daha! Siteden de kaldırmışlar

21 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 16:53

Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret eden DEM'li gözaltında

Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret eden DEM'li gözaltında

DEM Partili Diyarbakır Belediyesi’nin resmi web sitesinde bulunan Türk Bayrağı'nın kaldırıldığı ortaya çıktı. Bayrak görselinin olduğu bölgenin arka planında yer alan gökyüzü görseli dijital oynamalarla öne çıkarılarak bayrağın ise resmi siteden tamamen silindiği görüldü.

Bunun yanı sıra belediye logosunun altında yer alan "Başım gözüm üstüne" şeklindeki yöresel ifadenin de siteden kaldırıldığı görüldü.

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye meclisinde Türk bayrağının kaldırılmasıyla tepkiler gündeme gelmişti. Bu olay sıcaklığını korukken dün de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasındaki Türk bayrağının da kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca DEM Partili yöneticilerin seçimler sonrası Diyarbakır Sur Belediyesi makamlarına geldiklerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret edip küfrettikleri anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı bulmuştu.

TEPKİLER SONRASI BAYRAK GERİ GELDİ

Gelen yoğun tepkiler sonrası belediyenin sitesindeki görsele Türk bayrağını yeniden eklediği görüldü.