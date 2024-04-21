Bir dizinin fişi çekildi! Final tarihi belli oldu

21 Nisan 2024 17:28 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 17:40

Kurtlar Vadisi oyuncusuna Azerbaycanlı iş insanından dudak uçuklatan hediye! Sözleri de şoke etti

Kurtlar Vadisi oyuncusuna Azerbaycanlı iş insanından dudak uçuklatan hediye! Sözleri de şoke etti

Televizyon dizileri arasında bu sezon ve geçtiğimiz sezon sıkı bir yarış vardı. Kanallar, reytingleri yüksek diziler için sezon finali kararını duyururken bazı dizilerin ise fişini çekti.

Eski adıyla FOX TV yeni adıyla NOW da bu sezon yayımlanan yeni dizi için kararını verdi.

KORKMA BEN YANINDAYIM DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Günay Karacaoğlu, Şevket Çoruh gibi isimlerin yer aldığı Korkma Ben Yanındayım dizisi için final kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MedYapım imzalı dizi 7. bölümde ekrana veda edecek.

Öte yandan NOW'un yeni sezonda Hudutsuz Sevda ve Kızıl Goncalar dizilerini sürdüreceği düşünülüyor.