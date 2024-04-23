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23 Nisan 2024 17:21 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 17:23

Ünlü isimler 23 Nisan'da görülmemiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Ünlü isimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal medya hesaplarından çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Ünlü isimler 23 Nisan&#039;da görülmemiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler sosyal medya hesaplarından kendi çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Sinem Kobal, Ayça Ayşin Turan, Teoman, Şanışer ve Yağmur Tanrısevsin paylaşımlarıyla beğeni topladı. 

AYÇA AYŞİN TURAN 

Ünlü isimler 23 Nisan'da görülmemiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 1. Resim

TEOMAN 

Ünlü isimler 23 Nisan'da görülmemiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 2. Resim

ŞANIŞER 

Ünlü isimler 23 Nisan'da görülmemiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 3. Resim

SİNEM KOBAL 

Ünlü isimler 23 Nisan'da görülmemiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 4. Resim

YAĞMUR TANRISEVSİN 

Ünlü isimler 23 Nisan'da görülmemiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı - 5. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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