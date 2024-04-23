Ünlü isimler 23 Nisan'da görülmemiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı

23 Nisan 2024 17:21 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 17:23

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler sosyal medya hesaplarından kendi çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Sinem Kobal, Ayça Ayşin Turan, Teoman, Şanışer ve Yağmur Tanrısevsin paylaşımlarıyla beğeni topladı.

AYÇA AYŞİN TURAN

TEOMAN

ŞANIŞER

SİNEM KOBAL

YAĞMUR TANRISEVSİN