23 Nisan 2024 17:21 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 17:23
Ünlü isimler 23 Nisan'da görülmemiş çocukluk fotoğraflarını paylaştı
Ünlü isimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal medya hesaplarından çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler sosyal medya hesaplarından kendi çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Sinem Kobal, Ayça Ayşin Turan, Teoman, Şanışer ve Yağmur Tanrısevsin paylaşımlarıyla beğeni topladı.
AYÇA AYŞİN TURAN
TEOMAN
ŞANIŞER
SİNEM KOBAL
YAĞMUR TANRISEVSİN
Kaynak: TGRT Haber