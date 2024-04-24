Madonna yine sahneye geç çıkınca mahkeme yolları göründü

24 Nisan 2024 09:46 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:48

Bakteriyel enfeksiyon geçiren Madonna ertelediği turnesine başladı. Turnesi kapsamında sahneye 2 saat geç çıkan dünyaca ünlü şarkıcı, ikinci kez aynı hatayı yapmakla suçlanıyor.

MADONNA'YA İKİNCİ DAVA ŞOKU

Açılan bir davada ünlü pop yıldızı Madonna'nın üç hayranı, Madonna'ya aralık ayında Capital One Arena'da verdiği her iki konserde de sahneye iki saat geç çıktığını belirterek şikayetçi oldu. Hayranların avukatları, "Tüketicileri sıcak ve rahatsız bir ortamda, sahne performansı için saatlerce beklemeye zorlamak, Madonna'nın kibirli ve hayranlarına karşı tamamen saygısız olduğunun bir göstergesidir" dedi.