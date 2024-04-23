Fenomenin şoke eden ölümü: 29 yaşında hayatını kaybetti
TikTok yıldızı Eva Evans, hayatını kaybetti. 29 yaşında hayata gözlerini yuman fenomenin ölüm haberini kardeşi Lila Joy verdi.
TikTok fenomeni Eva Evans hayatını kaybetti. 29 yaşında ölen fenomenin ölüm nedeni henüz bilinmezken kahreden haberi kardeşi Lila Joy verdi.
"İNKAR VE KABULLENME ARASINDA GİDİP GELİYORUM"
Joy, bir fotoğrafını paylaşarak, "Dün ailem, tatlı, harika, yaratıcı, sevgi dolu ve komik kız kardeşim Eva'nın öldüğü haberini aldı" notunu düştü. Joy, "24 saat geçmesine rağmen hâlâ inkâr ve kabullenme arasında gidip geliyorum, bu yüzden bu haberin ne kadar inanılmaz ve kabullenilmesi zor olacağını anlıyorum" ifadelerini kullandı.
CENAZE PROGRAMINI DUYURDU
Binlerce takipçisi bulunan genç fenomenin ölüm nedeni henüz bilinmezken kardeşi Lila Joy, Lower Manhattan'da düzenlenecek cenaze töreninin detaylarını da paylaştı.
BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN İZLENMİŞTİ
Öte yandan Evans, film yapımcılığı görevi de üstlendi. Evans, geçtiğimiz yıl kendi yazıp yönettiği "Club Rat" serisini Prime Video'da yayınladı.