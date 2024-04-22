Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz'den Edis itirafı

22 Nisan 2024 11:36 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 12:05

Şarkıcı Edis, 13. Alaçatı Ot Festivali'nde sevenleriyle buluştu ve en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yerel seçimlerde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yakın arkadaşı Edis ile fotoğrafını paylaşarak, gece için teşekkür etti.

EDİS İLE LAL DENİZLİ'NİN KARESİNE BEĞENİ YAĞDI

Edis ile çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen Lal Denizli, sahnede verdikleri pozu paylaşarak, "Bu akşam Çeşme'de sanat rüzgarı esti. Kıymetli dostum, çocukluk arkadaşım Edis, 13. Alaçatı Ot Festivali'nde binlerin karşısına çıkarak muhteşem bir konser verdi. Değerli sanatçımız Edis'e ve coşkusuyla alanları dolduran festival katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.