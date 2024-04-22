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22 Nisan 2024 10:39 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:48

Yazlık evine girince gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı! Hemen ekiplere haber verdi

Sivas’ın Gemerek ilçesinde altı ay boş kalan yazlık evine giren vatandaş gördüğü manzara karşısında hemen ekiplere haber verdi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de yaşayan Osman Karaburun Sivas’ın Gemerek ilçesinde yazlık olarak kullandığı evine gelince neye uğradığını şaşırdı. Evi tanınmaz hale gelen vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. 

Böyle bir vicdansızlık olamaz diyen Karaburun, hırsızların biran önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istediğini söyledi.Yazlık evine girince gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı! Hemen ekiplere haber verdi - 1. Resim

MUSLUKLARI BİLE SÖKMÜŞLER 

Osman Karaburun, bütün eşyalara zarar verildiğini ifade ederek, “ Evimize hırsızlar girmiş. Evimizi talan etmiş. Bütün eşyalara zarar vermişler. Değerli eşyaları almışlar. Bunlar büyük bir örgüt. Bunu bir insan yapamaz. Polis geldi. Olay yeri inceleme geldi. En kısa sürede bunu yapanı bulacaklar. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Oturma gurubu olsun buzdolabı olsun bütün eşyalara zarar vermişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bu kadarını ummuyordum, muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim” dedi.Yazlık evine girince gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı! Hemen ekiplere haber verdi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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