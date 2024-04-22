22 Nisan 2024 17:27 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:30
Türk Yıldızlarının provası bile soluksuz izlendi
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, yarın gerçekleşecek olan gösteriler öncesi Antalya'da gösteri yaptı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında hazırlık uçuşu yaptı. Konyaaltı Varyant bölgesinde bulunan vatandaşlar, alanı heyecanla hızla doldururken, bazıları da unutulmaz anları telefonlarına kaydetti.
Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı