21 Nisan 2024 17:11 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 17:12
Tokat'ta deprem sonrası panik: Vatandaşlar sokağa döküldü, binalarda çatlak var
Tokat'ta 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar endişelenerek sokaklara çıktı. Bazı binalarda ise çatlaklar meydana geldi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tokat’ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası panikleyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Deprem sonrası bazı köy evlerinde çatlaklar oluştu.
AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde saat 15.03’te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can kaybı yaşanmazken maddi hasarlar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı