Tokat'ta deprem sonrası panik: Vatandaşlar sokağa döküldü, binalarda çatlak var

21 Nisan 2024 17:11 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 17:12

Tokat’ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası panikleyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Deprem sonrası bazı köy evlerinde çatlaklar oluştu.

AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde saat 15.03’te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can kaybı yaşanmazken maddi hasarlar meydana geldi.