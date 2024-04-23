TBMM Başkanlığı'ndan 23 Nisan kısa filmi 

23 Nisan 2024 00:40 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 07:22

Düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 104 yıl önce 23 Nisan'da açıldı.

Bu kutlu gün yine Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak hediye edildi.

TRT stüdyoları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen çekimlerle, kurtuluş savaşının gerçekleştiği dönemlerdeki çocukların kararlılık ve inançlarını gözler önüne seren bir film yapıldı.

Anadolu'nun bilgelik dolu ortamında büyüyen çocukların, her zaman ve her ortamda gösterdiği cesaret kısa filmde ele alındı.

"GELECEĞE EN GÜZEL MİRAS"

Film, TBMM'ye gelen çocukların 23 Nisan'da düzenlenen Çocuk Özel Oturumu'nu canlandırıyor. "104 yıldır gözlerinde cesaret, yüzlerindeki neşe buluşsun diye varız. Geleceğe en güzel mirasımız yavrularımız" sözleriyle film, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama mesajı ile son buluyor.

Kurtulmuş, televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanacak "23 Nisan Özel Kısa Filmi"ni sosyal medya hesabından paylaştı.